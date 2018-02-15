Жертвами стрілянини в школі у Флориді стали 17 людей - шериф (фото)

Стрільцем виявився 19-річний Ніколас Круз, якого виключили з цієї школи за порушення дисципліни.

Жертвами стрілянини у школі Marjory Stoneman Douglas у місті Паркленд, що у Флориді, стали 17 людей.

Про це повідомив шериф округу Броудер Скотт Ісраель на сторінці в Twitter.

"Я із сумом змушений повідомити, що 17 осіб загинули", - йдеться в повідомленні.

Видання Miami Herald уточнює, що з 17 осіб, яких доставили в госпіталь, двоє померли. 12 осіб було вбито в будівлі школи, 2 у дворі, і ще один помер на вулиці. За даними MSNBC, в лікарнях залишаються 15 осіб, з них троє у критичному стані.

"I'm saddened to say that 17 people lost their lives."- Sheriff Scott Israel #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Стрільцем виявився 19-річний Ніколас Круз - колишній учень цієї школи, якого, за словами шерифа, виключили за порушення дисципліни.

За словами шерифа, в ході вивчення його соцмереж були знайдені "дуже, дуже тривожні матеріали". Про можливі мотиви нападника він не сказав.

Читайте такожПідліток у США розстріляв у школі дітей

Як зазначає видання Miami Herald, для атаки хлопець використовував напівавтоматичну гвинтівку AR-15 і кілька обойм.

За інформацією CBS, стрілець спочатку привів у дію пожежну сигналізацію в приміщенні школи, і тільки потім відкрив стрілянину.

Викладач математики Джим Гард розповів Miami Herald, що адміністрація школи раніше розсилала вчителям лист із попередженням про те, що Круз погрожував іншим підліткам. Учень цієї школи зазначив, що у Круза вдома зберігається зброя.

Раніше УНІАН повідомляв, що в середній школі Stoneman Douglas High School в Паркленде, штат Флорида, сталася стрілянина. За даними місцевих ЗМІ, в результаті інциденту поранення отримали від 20 до 50 осіб.