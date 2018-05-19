Британія планувала заробити на королівському весіллі вдесятеро більше, ніж витратила (відео)

Витрати на нього остаточно ще ніхто не підрахував, але планували - 45 млн фунтів, а ось заробити британці на ньому планували вдесятеро більше, і все - завдяки туристам.

Одне з найдорожчих за останні роки - так ще під час підготовки називали весілля Гаррі і Меган.

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Витрати на нього остаточно ще ніхто не підрахував, але планували - 45 млн фунтів, а ось заробити британці на ньому планували вдесятеро більше, і все - завдяки туристам. Піврічна піар-кампанія, про те, що це буде надзвичайна подія, сувеніри, проживання, дозвілля - усе, аби залучити якомога більше охочих стати свідками весілля десятиліття, і не тільки на цьому заробити, а й зміцнити позиції монархії, йдеться в сюжеті ТСН.

Оглядачі кажуть, що справжній ажіотаж був у листопаді, коли оголосили про заручини принца Гаррі і Меган Маркл. Зараз - це вияв поваги до молодого покоління королівської родини.

Також оглядачі зауважують, що той факт, що Меган розлучена, вже нічого не значить. У королівський сім"ї зараз чимало розлучених.

Стосовно Єлизавети II оглядачі зазначають, що вона прийняла Меган Маркл просто, адже вона бачила, що Гаррі закоханий. Тому королева погодилася. Якби королева не підтримувала ці стосунки вона б не зустрілася з Меган, підкреслюють знавці монаршої родини.

Оглядачі кажуть що молоде королівське покоління буде змінювати світ на краще.