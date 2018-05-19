Наречена Маркл до вівтаря йшла без супроводу, принц Чарльз "підхопив" її майже в кінці шляху (фото, відео)

14:46, 19 травня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Наречена Меган Маркл пройшла весь шлях до вівтаря сама у супроводі пажів і священника. Батько нареченого - принц Чарльз - "підхопив" Маркл майже перед самим вівтарем.

Принц Чарльз і Меган Маркл / фото REUTERS

Усі діти, які взяли участь у весільній церемонії, –  молодші 10 років. Серед них –  племінники Гаррі: принцеса Шарлотта і принц Джордж. Також серед подружок нареченої – хрещениці принца Гаррі: трирічна Флоренс Ван Кутсем і дворічна Залі Уоррен. Також у церемонії взяли участь хрещениці Меган Маркл.

При цьому головної подружки нареченої у Маркл немає. 

Напередодні весілля стало відомо, що батькі Меган Маркл відмовився приїхати на її весілля. До вівтраря наречену поведе батько принці Гаррі - принц Чарльз.

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Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Теги: #принц Гаррі та Меган Маркл#королівське весілля