Колишні кохані принца Гаррі прийшли на його весілля (фото)

Серед гостей весілля були дві колишніх коханих принца Гаррі.

Сьогодні, 19 травня, в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку пройшла церемонія одруження принца Гаррі і Меган Маркл. На ній були присутні члени королівської сім'ї і знаменитості. Також на весілля запросили 1200 пересічних громадян різного віку і походження зі всіх куточків Великобританії.

Серед гостей весілля були дві колишніх коханих принца Гаррі. З актрисою Крессідою Бонас він зустрічався з 2012 по 2014 рік, а з подругою по школі Челсі Деві - з 2004 по 2010 роки.

Як повідомляв УНІАН, раніше 32-річна Челсі Деві, дизайнер ювелірних прикрас, заявила, що сім років з Гаррі були для неї "тортурами". "Я постійно відчувала тиск з боку, дискомфорт, відчувала на собі оціночні погляди, замість того, щоб насолоджуватися стосунками", - розповіла вона.