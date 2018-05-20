Через новий спалах вірусу Ебола в Конго померло 26 осіб

Також в міністерстві охорони здоров'я країни повідомили про виявлення ще чотирьох нових підтверджених випадків цього небезпечного захворювання.

Через новий спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго вже померло 26 осіб.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на міністерство охорони здоров'я цієї африканської країни.

Також у відомстві поінформували про виявлення ще чотирьох нових підтверджених випадків небезпечного захворювання в розташованому на північному заході країни місті Ібоко. Таким чином, загальна кількість підтверджених інфікованих досягла 21 особи. Крім того, ще в 21 випадку є досить висока ймовірність вірусу, а ще чотири випадки - під питанням, наголошують у відомстві.

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Зазначається, що чотири випадки захворювання виявлено у місті-мільйоннику Мбандака. З огляду на розвинену інфраструктуру та річку, що протікає містом, є висока загроза швидкого поширення захворювання в інші регіони, застерігають у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Тим часом влада оголосила про початок кампанії вакцинації проти небезпечного захворювання. Кампанія має розпочатися 21 травня. Повідомляється, що напередодні до міста Мбандака доставили 4000 доз вакцини.

Це вже дев'ятий спалах лихоманки Ебола в ДР Конго. Останній був зафіксований торік.

Упродовж 2014-2015 років у таких країнах, як Гвінея, Сьєрра-Леоне та Ліберія від вірусу Ебола загинуло понад 11,3 тисячі осіб, ще 28,6 тисячі були інфіковані.