Чоловік героїчно врятував сина в битві із чотириметровим крокодилом

Рептилія підкралася до підлітка, коли той готував моторний човен до риболовлі.

Житель філіппінського міста Балабак, провінція Палаван, врятував 15-річного сина, на якого напав гребенястий крокодил завдовжки 4,5 метра.

Про це повідомляє видання Manila Bulletin.

Рептилія підкралася до підлітка, коли той готував моторний човен до риболовлі. Мати почула крики, вибігла з хати і побачила, що крокодил тягне сина до води. Вона негайно розбудила чоловіка. Той схопив мачете і кинувся на допомогу.

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До того часу рептилія встигла затягти впертого хлопця на мілководдя. Чоловік кинувся на крокодила і спробував звільнити сина. Через кілька хвилин йому вдалося встромити ножа в око хижака. Після цього він залишив їх у спокої.

При боротьбі з крокодилом чоловік отримав важчі поранення, ніж його син. Обох доставили в лікарню для лікування.

Гребенястий крокодил вважається одним з найбільших хижаків на планеті. Самці цього виду досягають семи метрів в довжину і можуть важити до двох тонн.