Чоловік героїчно врятував сина в битві із чотириметровим крокодилом

05:17, 22 травня 2018
Світ
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Гребенястий крокодил вважається одним з найбільших хижаків на планеті / фото ioamolamaremma.wordpress.com

Про це повідомляє видання Manila Bulletin.

Рептилія підкралася до підлітка, коли той готував моторний човен до риболовлі. Мати почула крики, вибігла з хати і побачила, що крокодил тягне сина до води. Вона негайно розбудила чоловіка. Той схопив мачете і кинувся на допомогу.

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До того часу рептилія встигла затягти впертого хлопця на мілководдя. Чоловік кинувся на крокодила і спробував звільнити сина. Через кілька хвилин йому вдалося встромити ножа в око хижака. Після цього він залишив їх у спокої.

При боротьбі з крокодилом чоловік отримав важчі поранення, ніж його син. Обох доставили в лікарню для лікування.

Гребенястий крокодил вважається одним з найбільших хижаків на планеті. Самці цього виду досягають семи метрів в довжину і можуть важити до двох тонн.

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Теги: #Філіппіни#порятунок#крокодил