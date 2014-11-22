У Гвінеї викрали зразки зараженої Еболою крові

Крадіжка була здійснена в момент транспортування проб з префектури Канкан в лабораторію, розташовану в місті Гекеду на півдні країни, пише Lenta.ru.

Троє злочинців на мотоциклах перегородили дорогу таксі, в якому перебувалидев'ять осіб. Серед них був кур'єр Червоного Хреста, що перевозив в спеціальній сумці-холодильнику зразки крові. Зловмисники змусили пасажирів і водія залишити автомобіль, забрали у них мобільні телефони, прикраси та контейнер з колбами.

"Ми не розуміємо, навіщо вони викрали проби крові. Можливо, вони подумали, що всередині колб були заховані гроші", - зазначив прес-секретар Червоного Хреста в Гвінеї.

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За його словами, організація скористалася послугами таксі через брак автомобілів для перевезення проб крові.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість загиблих від лихоманки Ебола в світі перевищила 5 тисяч осіб з 15 тисяч заражених. Найбільша кількість жертв зафіксована в трьох західноафриканських країнах: Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне.