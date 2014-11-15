ВООЗ: Вірусом Ебола заражено 14,5 тисяч осіб, понад 5 тисяч померли
00:56, 15 листопада 2014Світ
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Майже 14,5 тисяч людей заражено вірусом геморагічної лихоманки Ебола, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, опублікованими в п`ятницю.
REUTERS
Як передає РИА Новости, на 11 листопада в шести країнах - Гвінеї, Ліберії, Малі, Сьєрра-Леоне, Іспанії та США, а також в Нігерії, Сенегалі, які в жовтні оголосили про зупинку хвороби, Еболою заразилося 14 тисяч 413 осіб, в тому числі 570 медичних працівників. Від смертельного захворювання загинули 5 тисяч 177 осіб, з них 324 людини - медперсонал.
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Раніше ВООЗ повідомляла про 14 тисяч 98 осіб, які заразилися, і 5 тисячах 160 загиблих від лихоманки Ебола станом на 9 листопада.
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