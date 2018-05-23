У російській Пермі стався вибух газу, є постраждалі - ЗМІ

Повідомляється про чотирьох постраждалих, один з яких у важкому стані.

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У російському місті Перм прогримів вибух газу. Як повідомляє Telegram-канал Varlamov News, в інциденті є постраждалі.

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У свою чергу, «Коммерсант» повідомив, що в п'ятиповерховому будинку стався хлопок з епіцентром на другому поверсі, почалося загоряння.

У крайовому управлінні МНС повідомили, що постраждалих двоє. У той же час, в мерії Пермі журналістам повідомили, що усього постраждалих четверо - три у стані середньої тяжкості, один - у важкому стані. Пожежу ліквідовано.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові сталася пожежа, яка забрала життя щонайменше 64 людей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.