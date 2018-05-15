У Кемерові зносять ТЦ "Зимова вишня", в якому через пожежу загинули 64 людини

Всі витрати по знесенню ТЦ взяли на себе власники "Зимовій вишні", які підписали угоду про передачу майна місту на безоплатній основі.

У Кемерові у вівторок приступили до демонтажу будівлі колишнього торгового центру "Зимова вишня".

Про це повідомляє сайт "Сибір.Реалії". Першим знесуть колишнє приміщення сауни. Слідом за ним робочі розберуть саму будівлю, де знаходився кінотеатр. Рішення про знесення було прийнято через кілька днів після трагедії, однак роботи стартували тільки сьогодні.

Всі витрати по знесенню ТЦ взяли на себе власники "Зимової вишні", які підписали угоду про передачу майна місту на безоплатній основі. Однак частина власників поки не згодні зі зносом, а тому на сьогодні остаточне рішення про передачу будівлі місту не прийнято. В які терміни це буде зроблено, не уточнюється.

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Слідчий комітет вже зняв арешт з будівлі "Зимовій вишні", однак роботи на місці трагедії поки не закінчив. Всього на територій колишнього торгового центру належить знести 7 будівель. Наскільки затягнеться демонтаж влади не пояснили, однак всі роботи повинні тривати не більше двох місяців.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбувся 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина. Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.