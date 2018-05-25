Військові США готові відповісти на «бездумні дії» КНДР - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові готові при необхідності відповісти на «бездумні дії» з боку Північної Кореї.
Про це повідомляє CNN.
«Я говорив з нашими військовими, вони готові, якщо треба. Аналогічно я переговорив з урядом Південної Кореї і Японії. Він також готові відповісти на можливі бездумні дії КНДР», — сказав Трамп.
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За його словами, Токіо і Сеул також запропонували Вашингтону "розділити можливі витрати, які понесуть США в даній ситуації".
24 травня Трамп заявив, що його зустріч з Кім Чен Ином 12 червня не відбудеться. Він вказав на «відкриту ворожість» Пхеньяну і назвав проведення саміту в таких умовах недоречним.