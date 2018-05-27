У Забайкаллі поховали вбитих в Сирії російських військових – росЗМІ

У церемонії прощання взяли участь високопоставлені російські військовослужбовці – генерал-майор та адмірал.

У російській Читі (Забайкальський край РФ) відбулася церемонія прощання з двома російськими військовими, загиблими 23 травня в Сирії.

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Як повідомляє місцеве видання «Чита.Ру», ще два закритих гроби відправили до військових частин за межами Чити.

Відзначається, що в церемонії прощання, яка відбулась на збірному пункті в Антипіху, взяли участь почесна варта та оркестр. На церемонії була присутньою безліч військових, в тому числі високопоставлені — генерал-майор і адмірал.

З посиланням на джерела повідомляється, що бригаду російських військових накрило при обстрілі 23 травня. За попередніми даними, загинули чотири солдати із Забайкалля.

Раніше американські ЗМІ опублікували подробиці бою в Сирії за участю російської ПВК «Вагнера».