Порошенко розраховує, що Україна подасть заявку на членство в ЄС в 2020 році
11:23, 25 вересня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко розраховує, що Україна подасть заявку на членство в Європейському Союзі в 2020 році.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на відкритті в Києві 12-го позачергового з'їзду суддів.
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“Через 4 години я буду виступати перед високою аудиторією, перед всією Україною зі своєю новою програмою, зі своїм баченням програми реформ до 2020 року. Вона передбачає 60 реформ, спеціальних програм, виконання яких підготує Україна для того, щоб через 6 років ми з вами подали заявку на набуття членства в Європейському Союзу”, - сказав Петро Порошенко.
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