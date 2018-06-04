Мером Кишинева став кандидат, який хоче "звільнити" країну від проросійського Додона

У листопаді поточного року у Молдові відбудуться парламентські вибори.

У другому турі виборів мера Кишинева, який відбувся в неділю, 3 червня, перемогу здобув голова проєвропейської "Платформи "Гідність і правда" Андрей Нестасе.

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Як передає DW.com, за нього проголосували 52,6 відсотка виборців. Його опонента, соціаліста Іона Чебана, підтримали 47,4 відсотка виборців. Явка на голосуванні - дещо нижче 40 відсотків.

Переможець Нестасе заявив, що планує надалі "повалити нинішній режим у Молдові" і звільнити країну від "бінома Плахотнюка-Додона" (молдовські олігарх Влад Плахотнюк і президент Ігор Додон. - Ред.). "У нас відмінна об'єднана команда, ми заклали хорошу основу для того, щоб здобути ще більш важливу перемогу на парламентських виборах", - зазначив Нестасе.

У першому турі виборів мерів в молдовській столиці, що відбувся 20 травня, лідирував Чебан з 41 відсотком голосів, Нестасе був другим із близько 32 відсотків. Парламентські вибори в Молдові заплановані на листопад поточного року.