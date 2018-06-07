Журналіст про "пряму лінію" з Путіним: мужик на колінах стоїть, а говорили, що Росія з них піднялася (фото)

У ході "прямої лінії" з Путіним на табло в студії з'явилася фотографія стоїть на колінах пайовика ЖК "Марушкіно" з Москви.

За останній час серед росіян почастішали випадки, коли вони стають на коліна під час звернення з проханням до президента РФ Володимира Путіна.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав блогер та журналіст Денис Казанський. "Краєм ока дивлюся пряму лінію з Путіним, а там знову якийсь мужик на колінах стоїть і щось просить. Мабуть, це новий флешмоб - падати на коліна перед паном всієї країни. За останні дні читаю вже про третій подібний випадок", - зазначив він.

"Нічого не розумію. Казали, що Росія за Путіна нарешті піднялася з колін, а як почитаєш новини - так чомусь у них на колінах. Якась невимовна дикість. Навіть не знаю, в якій країні ще сьогодні так прийнято. Може, в Африці десь...", - додав журналіст.

Як повідомляв УНІАН, під час "прямої лінії" президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас.