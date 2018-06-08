Спитаєш його про корупцію в Росії, а він говорить про корупцію в Україні: австрійський журналіст розповів про непросте інтерв'ю з Путіним

"Кожен раз, коли ти його перебиваеш, розглядається як образа його величності", - сказав австрійський журналіст.

Журналіст австрійського телеканалу ORF Армін Вольф розповів, що інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним, яке вийшло в ефір 4 червня, було найскладнішим в його кар'єрі. Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

Як передає РБК, журналіст розповів, що він подивився всі доступні інтерв'ю з Путіним за останні кілька років. «Це дуже допомогло, тому що відразу стало ясно, як Путін реагує під час інтерв'ю», - сказав він. За словами Вольфа, він п'ять днів готувався до розмови.

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Вольф назвав три причини, чому розмова з Путіним була непростою. «Перше - є велика різниця між тим, щоб брати інтерв'ю в студії на моєму шоу, де я керую балом, і в президентському палаці в Кремлі, де зрозуміло, що він головний, і кожен раз, коли ти його перебиваєш, розглядається як образа його величності», - сказав австрійський журналіст.

Другою складністю був синхронний переклад, через який складно було відповідати спонтанно. Третім фактором стало те, що Путін - «дуже розумний співрозмовник, який робить деякі речі, що ускладнюють життя інтерв'юера».

Вольф додав, що він говорить багато по темі і йде в деталі. «А коли ти перериваєш його, він фокусується на цьому моменті. Політики рідко це роблять», - зазначив Вольф. Крім того, російський лідер може відповісти питанням на питання, сказав австрійський журналіст. «Він дуже швидко переводить тему. Ти спитаєш його про корупцію в Росії, а він починає говорити про корупцію в Україні», - сказав австрійський журналіст.

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін прокоментував можливість третьої світової війни.