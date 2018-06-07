Путін прокоментував можливість третьої світової війни

З цього приводу російський лідер процитував Ейнштейна.

Президент Росії Володимир Путін на запитання про Третю світову війну заявив, що це стане кінцем цивілізації, але страх взаємного знищення змушує поважати один одного.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час спілкування з росіянами під час "Прямої лінії".

Зокрема, Путін процитував фізика Альберта Ейнштейна: «Я не знаю, якими засобами вестиметься Третя світова війна, але четверта вестиметься за допомогою каменів і палиць».

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«Розуміння того, що Третя світова війна може виявитися кінцем цивілізації сьогоднішньої, ось це розуміння, воно повинно стримувати нас від крайніх і дуже надзвичайно небезпечних для сучасної цивілізації дій на міжнародній арені», - зазначив Путін.

«До речі, те, що після Другої світової війни ми живемо в умовах відносного глобального світу, і регіональні війни постійно спалахують то тут, то там - досить згадати війну у В'єтнамі або конфлікт на Корейському півострові, або ось зараз на Близькому Сході постійно відбувається, то Ірак, то Лівія, то інші конфлікти, - але глобальних не було конфліктів. Чому? Тому що в світі між провідними військовими державами було встановлено стратегічний паритет», - сказав російський лідер.

«І як би не звучало те, що я зараз скажу,... але це правда, страх взаємного знищення стримував завжди учасників міжнародного спілкування і провідні військові держави від різких рухів і змушував поважати одне одного», - наголосив Путін.

За його словами, вихід США з договору про протиракетну оборону - «спроба зламати стратегічний паритет, і Росія відповідає на неї».

Як повідомляв УНІАН, раніше співголова "Правого дела", активіст Дмитро Снєгирьов повідомив, що в Луганську область зайшло підрозділ Збройних сил РФ. Крім того, у Ростовській області РФ поблизу кордону з Україною помітили колону військової техніки.