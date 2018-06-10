В аварії легкомоторного літака в Польщі постраждав український нардеп-радикал
00:34, 10 червня 2018Світ
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Постраждалий перебуває в лікарні.
У польському Жешуві в суботу розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні / facebook.com/igor.mosijcuk
Внаслідок аварії легкомоторного літака в польському Жешуві в суботу постраждав нардеп від Радикальної партії Юрій Чижмарь.
Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Мосійчук.
"Сьогодні в польському Жешуві розбився легкомоторний літак, на борту якого перебував наш колега, народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь", - написав він.
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Мосійчук повідомив, що постраждалий перебуває в лікарні.
Як повідомлялося, у польському Жешуві в суботу розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні.
Повідомлялося, що всі троє осіб, які перебували на борту, постраждали. Травми однієї людини були серйозними, і її доставили до лікарні вертольотом служби порятунку. Інших двох забрала "швидка".
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