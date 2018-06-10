В аварії легкомоторного літака в Польщі постраждав український нардеп-радикал

Постраждалий перебуває в лікарні.

Внаслідок аварії легкомоторного літака в польському Жешуві в суботу постраждав нардеп від Радикальної партії Юрій Чижмарь.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Мосійчук.

"Сьогодні в польському Жешуві розбився легкомоторний літак, на борту якого перебував наш колега, народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь", - написав він.

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Мосійчук повідомив, що постраждалий перебуває в лікарні.

Як повідомлялося, у польському Жешуві в суботу розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні.

Повідомлялося, що всі троє осіб, які перебували на борту, постраждали. Травми однієї людини були серйозними, і її доставили до лікарні вертольотом служби порятунку. Інших двох забрала "швидка".