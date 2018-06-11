У Каліфорнії відкрили бібліотеку твітів Трампа
05:39, 11 червня 2018Світ
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Дональд Трамп активно використовує Twitter для прямої комунікації та поширення у маси своїх думок.
Дональд Трамп / REUTERS
Бібліотека твітів президента Трампа відкрила двері для відвідувачів у Західному Голівуді, в Каліфорнії.
Як передає Голос Америки, активісти вирішили зібрати колекцію, після того, як Білий Дім визнав, що записи Дональда Трампа у Твіттері є офіційними повідомленнями президента.
Дональд Трамп продовжує активно використовувати цю соціальну мережу для прямої комунікації та поширення у маси своїх думок.
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