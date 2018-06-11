У Каліфорнії відкрили бібліотеку твітів Трампа

Дональд Трамп активно використовує Twitter для прямої комунікації та поширення у маси своїх думок.

Бібліотека твітів президента Трампа відкрила двері для відвідувачів у Західному Голівуді, в Каліфорнії.

Як передає Голос Америки, активісти вирішили зібрати колекцію, після того, як Білий Дім визнав, що записи Дональда Трампа у Твіттері є офіційними повідомленнями президента.

Дональд Трамп продовжує активно використовувати цю соціальну мережу для прямої комунікації та поширення у маси своїх думок.