Трамп прибув в Сінгапур для зустрічі з Кім Чен Ином (фото)

Лідер КНДР прибув на кілька годин раніше.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув в Сінгапур для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп прибув на авіабазу Пайя Лебар в Сінгапурі в 20:21 за місцевим часом.

Раніше на літаку Boeing 747 китайської авіакомпанії в Сінгапур прибув Кім Чен Ин.

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Президент США прилетів в Сінгапур з Канади, де взяв участь у саміті G7.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним і відчуваю, що це унікальна можливість не буде упущена!", - написав Трамп раніше в Twitter.

...Create peace and great for prosperity his land. I look forward to meeting him and have a feeling that this one-time opportunity will not be wasted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Трамп прибув в Сінгапур для зустрічі лідером КНДР Кім Чен Ином, яка запланована на 12 червня. Вона пройде в готелі "Капела" на острові Сентоса в Сінгапурі. Основну увагу буде присвячено денуклеаризації Корейського півострова.