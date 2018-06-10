Трамп прибув в Сінгапур для зустрічі з Кім Чен Ином (фото)

16:07, 10 червня 2018
Світ
1164 0
Дональд Трамп в Сінгапурі / REUTERS

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп прибув на авіабазу Пайя Лебар в Сінгапурі в 20:21 за місцевим часом.

Раніше на літаку Boeing 747 китайської авіакомпанії в Сінгапур прибув Кім Чен Ин.

Читайте також"Більше можливості не буде": Трамп назвавши зустріч із Кім Чен Ином шансом покращити життя в КНДР

Президент США прилетів в Сінгапур з Канади, де взяв участь у саміті G7.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним і відчуваю, що це унікальна можливість не буде упущена!", - написав Трамп раніше в Twitter.

Трамп прибув в Сінгапур для зустрічі лідером КНДР Кім Чен Ином, яка запланована на 12 червня. Вона пройде в готелі "Капела" на острові Сентоса в Сінгапурі. Основну увагу буде присвячено денуклеаризації Корейського півострова.

Літак Трампа в Сінгапурі / фото REUTERS

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зустріч Трампа та Кім Чен Ина
Теги: #Сінгапур#Кім Чен Ин#Дональд Трамп#зустріч Трампа і Ина