ЗМІ розповіли, що кажуть жителям КНДР про зустріч Трампа та Кім Чен Ина

Як повідомляють засоби масової інформації, дізнатися думку громадян Північної Кореї "дуже важко".

Громадяни КНДР знають про проведення саміту, але, якщо вони не стежать за новинами дуже пильно, з'ясувати, коли і де він проводиться, буде непросто.

Як повідомляє Бі-б-і-сі, сама дата була згадана мимохідь в репортажі про зустріч Кім Чен Ина з південнокорейським президентом Мун Чже Іном в кінці травня. При цьому північнокорейцям не пояснювали, чому раптом на цьому тижні в Пхеньян прибув міністр закордонних справ Сінгапуру.

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Про майбутній саміт і підготовку до нього згадувалося в повідомленні про візит 9 травня в Пхеньян держсекретаря США Майка Помпео, яке опублікувала урядова газета Rodong Sinmun.

«Однак варто зауважити, що всі репліки про саміт були приписані Помпео, - виглядало так, наче Вашингтон попросив про саміт, а не Пхеньян», – зазначає Бі-бі-сі.

Вже через тиждень МЗС КНДР погрожує відмовитися від діалогу після того, як американські офіційні особи зробили низку заяв, які Пхеньян назвав "злісними" і "абсурдними".

"Історичний саміт між КНДР і США знову на порядку денному, і підготовка до нього, за яким з нетерпінням стежить весь світ, підійшла до фінальної стадії", - говорилося в заяві МЗС КНДР, переданій державним інформаційним агентством KCNA.

«Після цього державні ЗМІ не згадували саміт, однак, можливо, незабаром якісь заяви підуть, особливо після того як юрист Трампа Рудольф Джуліані сказав, що Кім Чен Ин "на колінах благав про зустріч". Саме такі фрази зазвичай провокують гнів Пхеньяну», – пише Бі-бі-сі.

Дізнатися думку громадян Північної Кореї дуже важко, однак сайт Daily NK, що базується в Південній Кореї, (який заявляє, що має зв'язки на Півночі) пише, що люди знають про підготовлюваний саміт з США. Неназване джерело цього новинного ресурсу в провінції Хванхе-Намдо стверджує, що люди вперше дізналися про підготовлюваний саміт, побачивши повідомлення у державних ЗМІ про зустріч Помпео і Кіма, уточнює видання.