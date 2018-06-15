Генпрокурор штату Нью-Йорк подав до суду на Трампа

Президент США Дональд Трамп відреагував звинуваченням демократів в нападках на його фонд.

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк подав до суду на президента США Дональда Трампа, трьох з його дітей та фундацію, названу його іменем.

Як повідомляє Голос Америки, в поданні, зробленому в четвер, йдеться про «постійну незаконну поведінку» неприбуткової організації, включаючи підтримку президентської кампанії Трампа 2016 року.

Барбара Андервуд, генеральний прокурор штату, звернулась з проханням до судді штату Нью-Йорк про розформування фундації Трампа і заборону для Трампа, його синів Дональда та Ерика, а також доньки Іванки обіймати керівні посади в доброчинних організаціях Нью-Йорку.

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Андервуд стверджує, що слідство, яке її служба вела 21 місяць, і яке розпочалось за її попередника Ерика Шнайдермена, виявило «масштабну незаконну політичну координацію» фундації з кампанією Трампа а також «повторювані і умисні операції» на користь особистих, ділових та політичних інтересів Трампа.

Серед сумнівних операцій, наведених в справі, була виплата 10000 доларів на користь Unicorn Children’s Foundation за портрет Трампа, придбаний на аукціоні в 2014 році, а також 100,000 доларів виплачених іншій доброчинній організації для врегулювання юридичної суперечки в 2007 році.

«Пан Трамп управляв фундацією у відповідності до своїх забаганок, а не закону», - йдеться в поданні.

Президент Трамп звинуватив демократів в нападках на його фонд.

«Слабкі демократи штату Нью-Йорк і тепер їх зганьблений Ерік Шнайдермен (який втік з міста) роблять все, що можуть, щоб судитись зі мною стосовно фундації, яка отримала 18,800,000 доларів і роздала на доброчинність $19,200,000, - написав Трамп. – я не піду на врегулювання цієї справи».

Фундація Трампа також видала заяву, назвавши справу «найгіршим проявом політики» і звинувативши генерального прокурора в тому, що він утримує 1,7 мільйонів доларів коштів, що залишились «в заручниках політичної вигоди».