У Кремлі назвали 17 держав, у тому числі невизнані, глави яких відвідають церемонію відкриття ЧС-2018

Представники Абхазії, Південної Осетії і КНДР стануть гостями футбольного свята у Москві.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав журналістам 17 країн, глави яких відвідають церемонію відкриття чемпіонату світу з футболу 14 червня на стадіоні «Лужники» в Москві.

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Як передає Meduza, в список увійшли Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Болівія, Казахстан, Киргизстан, Ліван, Молдова, Панама, Парагвай, Руанда, Саудівська Аравія, Таджикистан, Узбекистан.

Крім того, в ньому присутні дві держави, не визнані більшістю країн - Абхазія і Південна Осетія. Також у списку КНДР - але Кім Чен Ин в Москву не приїде, Північну Корею буде представляти голова президії Верховного народного зібрання Кім Йон Нам.

Як повідомляв УНІАН, Роббі Вільямса попросили не співати пісню про розгульне життя російських олігархів на відкритті ЧС-2018.