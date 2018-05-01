Спецпрокурор Мюллер склав список із понад 50 питань для допиту Трампа - NYT

Мюллер уже направив список питань адвокатам Трампа.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який займається розслідуванням передбачуваного російського втручання у минулі президентські вибори в США, склав список з понад 50 питань, які він хоче поставити президенту країни Дональду Трампу.

Деякі з них опублікувала газета The New York Times.

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За даними видання, ці питання повинні допомогти Мюллеру визначити, чи перешкоджав Трамп здійсненню правосуддя. Відзначається, що багато з них стосуються передбачуваного російського втручання в американські вибори. Приміром, Мюллер хоче запитати у президента про можливі зв'язки з Росією колишнього глави виборчого штабу Пола Манафорта.

Також автори зазначають, що Мюллер уже направив список питань адвокатам Трампа.

Раніше повідомлялося, що юридичний комітет сенату США проголосовав за прийняття розпорядження, яке захищає Мюллера від звільнення Трампом.