”Аль-Каїда” активно готує нові теракти на території США

Терористичне угруповання "Аль-Каїда" як ніколи активно готується до проведення терактів на території США, заявив журналістам в Пентагоні голова Північного командування США генерал ВПС Жене Ренуар.

"Якщо така організація як ця ("Аль-Каїда") хоче підтримати свій статус і розширювати свій екстремізм, вона повинна показувати реальні результати... Я вважаю, що вони продовжують працювати над цим, можливо, активніше, ніж будь-коли", - цитує генерала агентство.

За його словами, послання від лідерів "Аль-Каїди" Осами бен Ладена та Аймана аз-Завахірі свідчать, що терористи шукають можливості для нового серйозного удару.

Крім цього, генерал, командування якого відповідає за безпеку на території США, повідомив, що в США діяли групи симпатиків "Аль-Каїди". Проте, за його словами, правоохоронні органи й розвідка досягли успіху у виявленні та знищенні цих груп.

Попри зазначену небезпеку, генерал наголосив, що не бачить прямих спроб терористів вплинути на президентські вибори в США, які пройдуть у листопаді.