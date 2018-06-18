У Сеулі висловили надію на закінчення Корейської війни в цьому році

08:54, 18 червня 2018
Світ
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REUTERS

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Вона зазначила, що Південна Корея консультується з США з цього приводу, і що така можливість обговорювалася на самітах.

«Декларація про закінчення війни до кінця цього року - мета нашого уряду», - заявила Кан Ген Хва.

За її словами, КНДР повинна продовжувати процес денуклеаризації.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розповів про припинення спільних військових навчань Штатів та Південної Кореї на час переговорів з КНДР.

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Теги: #Сеул#Трамп і Кім Чен Ин