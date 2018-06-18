У Сеулі висловили надію на закінчення Корейської війни в цьому році

КНДР повинна продовжувати процес денуклеаризації.

Глава МЗС Південної Кореї Кан Ген Хва заявила, що Сеул сподівається на закінчення Корейської війни в цьому році, передає «Ренхап».

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Вона зазначила, що Південна Корея консультується з США з цього приводу, і що така можливість обговорювалася на самітах.

«Декларація про закінчення війни до кінця цього року - мета нашого уряду», - заявила Кан Ген Хва.

За її словами, КНДР повинна продовжувати процес денуклеаризації.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розповів про припинення спільних військових навчань Штатів та Південної Кореї на час переговорів з КНДР.