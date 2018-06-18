Трамп про мігрантів: ми не хочемо того, що сталося в Європі

Трамп не уточнив, яку ситуацію з імміграцією в Європі він має на увазі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів би повторення ситуації з нелегальними мігрантами, яка сталася у Європі.

Про це він написав у своєму твіттері.

«Ми не хочемо, щоб з нами сталося те, що відбувається з імміграцією в Європі», — написав Трамп.

Читайте такожКоманда Трампа ігнорувала його побажання про зустріч з Путіним - ЗМІ

Глава Сполучених Штатів не став пояснювати, кого він має на увазі під «ми», а також не уточнив, яку саме ситуацію з імміграцією в Європі він має на увазі.

Раніше повідомлялося, що канцлер ФРН Ангела Меркель прийняла ультиматум з проблеми біженців, який висунула президія баварської партії ХСС (Християнсько-соціальний союз). При цьому вона зазначила, що в її партії ХДС (Християнсько-демократичний союз) проти «односторонніх, неузгоджених та таких, що суперечать інтересам третіх країн», кроків.