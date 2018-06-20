Не Туском єдиним: більшість поляків хочуть бачити на посту президента Дуду

15:52, 20 червня 2018
Світ
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Президент Польщі Анджей Дуда \ REUTERS

Якби голова Європейської ради Дональд Туск вийшов до другого туру президентських виборів у Польщі з чинним главою держави Анджеєм Дудою, то програв би йому.

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Такими є результати опитування інституту Pollster для видання Super Express, передає ЄвроПравда.

Якби другий тур президентських виборів у Польщі проходив у червні, то в ньому переміг би чинний президент з результатом у 52,5%.

"Через 2,5 року стабільного врядування "Права і справедливості" високу оцінку діяльності має і Анджей Дуда. Немає політика, який міг би йому загрожувати, навіть якщо це така визначна постать як Дональд Туск" - цитує видання політолога Казімєжа Кіка.

Опитування проводилося 13-14 червня, в ньому взяли участь 1043 поляки.

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Теги: #Польща#Дональд Туск#Анджей Дуда