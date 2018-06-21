Німців попередили про загрозу терактів із застосуванням біологічної зброї

Правоохоронні органи і спецслужби Німеччини тривалий час вивчають загрозу подібних атак.

Федеральний прокурор Німеччини Петер Франк (Peter Frank) попередив про небезпеку терористичних нападів з використанням біологічної зброї.

"Нам треба розпрощатися з уявленням про те, що теракти завжди відбуваються за одним і тим же зразком", - заявив Петер Франк у середу, 20 червня, в ефірі телеканалу ARD, передає DW.com.

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Правоохоронні органи і спецслужби Німеччини тривалий час вивчають загрозу подібних атак, зазначив він. За його словами, терористи діють "дуже винахідливо" і намагаються "асиметрично випробувати всі можливі сценарії", включаючи можливість застосування біологічної зброї. До цієї загрози треба бути готовим, вважає Франк.

13 червня в Німеччині арештували 29-річного громадянина Тунісу Зіфа Аллаха Х. Під час обшуку в його квартирі в Кельні правоохоронні органи виявили 3150 насінин рицини, майже 84 міліграми отруйної речовини рицин, 250 металевих кульок, дві пляшки з легкозаймистим засобом для видалення лаку для нігтів, дріт з припаяними лампочками і 950 грамів сірого порошку, що містить піротехнічні речовини з петард. Рицин, виявлений в його житлі, експерти класифікують як "потенційну біологічну бойову отруйну речовину". До цього тунісець не потрапляв у поле уваги поліції.