У Німеччині заарештували тунісця, який планував атаку з застосуванням біобомби

Суд у Німеччині санкціонував арешт 29-річного громадянина Тунісу, який, за даними німецьких ЗМІ, прибув до Німеччини в листопаді 2016 року.

У Кельні в квартирі заарештованого тунісця виявили речовину з вмістом сильної отрути рицину. Чоловік планував атаку з використанням вибухівки та біологічно небезпечної речовини.

Про це глава Федерального відомства з кримінальних справах (BKA) Хольгер Мюнх заявив у середу, 20 червня, радіостанції Inforadio RBB.

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"В інтернеті є відповідні інструкції, у тому числі - від ісламістських організацій", - повідомив Мюнх. За його словами, були виявлені компоненти для створення вибухової речовини, пише DW.

Про їхнє замовлення в інтернеті іноземні партнери поінформували Федеральне відомство з охорони конституції, зазначає RBB. Питання про конкретну мету, контакти і співучасників арештованого "ще відкрите", зазначив глава BKA.

13 червня суд у Німеччині санкціонував арешт 29-річного громадянина Тунісу, який, за даними німецьких ЗМІ, прибув до Німеччини в листопаді 2016 року. До цього випадку в полі уваги поліції він не потрапляв. Рицин, який був виявлений в його квартирі, експерти класифікують як "потенційну біологічну бойову отруйну речовину".