Але оскільки у сирійського диктатора немає грошей, він платить оливковою олією.

Експорт зерна з анексованого російськими військами Криму в Сирію за останній рік збільшився завдяки домовленостям, які дозволяють півострову збувати врожаї, а Башару Асаду - отримати надійне джерело пшениці. Про це пише New York Times.

Поставки почали зростати з середини минулого року. Щонайменше 10 кораблів доправили 170 тисяч тон зерна в Сирію за період з липня 2017 року до травня 2018-го. Про це свідчать дані про відстеження пересування кораблів, які отримало інформагентство Reuters. Збільшення поставок зерна з окупованого Криму підтримує режим Асада, якому гостро необхідно забезпечити Сирію дешевим хлібом. Власні сільськогосподарські регіони сильно постраждали в ході війни. Тому сирійський диктатор, якому бракує грошей, змушений покладатися на імпорт.

Хоча поставки продуктів харчування в Сирію не заборонені західними санкціями, замороження активів і банківських операцій не дозволяють продовольчим трейдерам вести бізнес з урядом Асада. Крим також обкладений санкціями з 2014 року, коли Росія незаконно анексувала його. Півострів був відрізаний від експортних ринків. Це зробило Сирію ідеальним торговельним партнером для окупованого регіону, який в обмін на пшеницю отримує з близькосхідної країни оливкову олію.

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"У нас немає проблем з багатьма країнам, зокрема з Сирією. Наші країни не обкладали санкціями один одного. Тому можна вільно працювати", - сказав самопроголошений "заступник прем'єр-міністра" в окупованому Криму Георгій Муродов.

Росія, будучи другим найбільшим експортером зерна у світі, пішла на військове втручання у сирійський громадянський конфлікт в 2015 році, щоб розвернути хід війни на користь свого клієнта Асада. Вона також постачає зерно в Сирію в якості гуманітарної допомоги. У вересні в Дамаску заявляли, що уклали угоду на купівлю 3 мільйонів тон російської пшениці на три роки. При цьому гроші на це були взяті у Москви в кредит. Втім, жодних поставок поки виконано не було, про що свідчать дані митниці.

Це можна пояснити тим, що Росія хоче уникнути проблем у торгівлі продовольством через співпрацю з Сирією. В Україні наголошують, що поставки зерна з Криму в Сирію порушують західні санкції. Київ поскаржився Міжнародній морській організації в Лондоні, попросивши країн-учасниць занести кораблі, які займаються перевезенням продовольства з окупованого півострова в Сирію, в "чорний список".