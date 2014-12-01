Посол США: НАТО визнає прагнення Грузії до членства, в України цього немає

Про це заявив посол США в НАТО Даглас Льют на прес-конференції, повідомляє з Брюсселя кореспондент "ЄвроПравди". "Грузія - одна з чотирьох країн, що прийняли рішення рухатися в бік членства. До речі, України немає в цьому переліку", - заявив представник Держдепу. "Грузія - один з ключових партнерів альянсу", - додав він.

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Разом з тим, у своїй заяві він уникав згадки про те, що США або НАТО в цілому визнають перспективу членства Грузії в альянсі. За його словами, поки мова йде тільки про визнання односторонньої заяви Тбілісі.

"Лідери країн-учасниць альянсу вирішили, що нашою відповіддю на запит Грузії має бути більш глибоке співробітництво з цією країною", - заявив він, нагадавши, що на саміті в Уельсі альянс ухвалив спеціальну програму поглибленого військового співробітництва з Тбілісі.

Варто відзначити, що план тісної співпраці НАТО з Грузією, прийнятий на саміті в Уельсі, містить згадку про те, що ця програма має на меті підготувати країну до можливого повноцінного членства в організації.

У той же час альянсвідмовився надати Грузії План дій щодо членства (ПДЧ), про який вона просила.