Грузія стала партнером Центру енергетичної безпеки НАТО

Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Литви, передає "ЄвроПравда". 17 жовтня у Вільнюсі міністри оборони Литви Юозас Олекас та міністр економіки Грузії Гіоргі Квірікашвілі підписали відповідний документ.

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"Надзвичайно позитивним є той факт, що до Центру енергетичної безпеки НАТО долучаються не лише члени альянсу, а й інші партнери, і Грузія першою робить цей крок", - заявив міністр оборони Литви.

"Грузія багато чого може запропонувати Центру у сфері застосування технологічних інновацій та обміну досвідом захисту енергетичної інфраструктури. Тому ми віримо, що Грузія запропонує конкретні проекти, які підуть на користь як Центру, так і самій країні", - додав Юозас Олекас.

Підписавши дану угоду, Грузія стала першою країною, що не є членом альянсу, яка приєданалася до роботи Центру енергетичної безпеки НАТО.

12-14 листопада центр військових досліджень Грузії "Дельта" проведе у Вільнюсі конференцію та промислову виставку IESMA-2014, яка стосуватиметься використання провідних енергетичних технологій.