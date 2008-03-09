В Іраку знайдено поховання 100 людей, вбитих, ймовірно, після вторгнення США

Правоохоронні органи Іраку знайшли поблизу міста Ель-Халіс, розташованого за 80 км на північ від Багдада, масове поховання.

Як повідомили кореспонденту Reuters в американському військовому командуванні, це одна з найбільших могил, знайдених в країні за останні місяці.

«За попередніми даними, в ній можуть знаходитися останки приблизно 100 осіб», - зазначив прес-секретар американського контингенту майор Вінфілд ДЕНІЕЛСОН.

За припущенням іракської поліції, цих людей, ймовірно, вбито незадовго після вторгнення США до Іраку в березні 2003 року.