В Іраку знайдено поховання 100 людей, вбитих, ймовірно, після вторгнення США
03:45, 09 березня 2008Світ
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Масове поховання знайшли правоохоронці
Правоохоронні органи Іраку знайшли поблизу міста Ель-Халіс, розташованого за 80 км на північ від Багдада, масове поховання.
Як повідомили кореспонденту Reuters в американському військовому командуванні, це одна з найбільших могил, знайдених в країні за останні місяці.
«За попередніми даними, в ній можуть знаходитися останки приблизно 100 осіб», - зазначив прес-секретар американського контингенту майор Вінфілд ДЕНІЕЛСОН.
За припущенням іракської поліції, цих людей, ймовірно, вбито незадовго після вторгнення США до Іраку в березні 2003 року.
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