У Молдові визнали недійсною перемогу опозиціонера на виборах мера Кишиніва

Результати виборів мера Кишиніва визнали недійсними, оскільки в день виборів велася агітація.

Вища судова палата Молдови 25 червня залишила в силі рішення Апеляційної палати про невизнання результатів виборів мера Кишиніва. Таким чином, була відхилена касаційна скарга лідера опозиційної проєвропейської партії "Платформа "Гідність і правда" Андрія Настазе.

Як передає РБК, дострокові вибори мера Кишиніва були оголошені після відставки мера столиці Доріна Кіртоаке. У травні 2017 року він і ще ряд працівників міського управління були заарештовані через скандал, пов'язаний із платними парковками.

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Дострокові вибори мера в столиці Молдови проходили в два етапи. Перший пройшов 20 травня, другий - 3 червня.

За даними Центральної виборчої комісії Молдови, Настазе набрав 52,6% голосів виборців. Його суперник соціаліст Іон Чебан, який також є прес-секретарем проросійського президента країни Ігоря Додона, - 47,4%. При цьому кандидат від правлячої Демократичної партії, в. о. мера Кишиніва Сільвія Раду, вибула з гонки під час першого туру голосування, набравши 17,6%. Однак суд першої інстанції та Апеляційна палата відмовилися визнати результати виборів, оскільки в день виборів велася агітація, що заборонено законодавством.

Як повідомляв УНІАН, раніше Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з Придністров'я.