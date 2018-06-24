Придністров'я відмовилося від виведення російських військ

У заяві "МЗС ПМР" наголошується, що виведення військ не відбудеться до остаточного врегулювання взаємовідносин між Придністров'ям і Молдовою.

Так звана "Придністровська Молдовська Республіка" відмовилася від виведення військового контингенту Росії, до якого закликали в резолюції Генасамблеї ООН про Повне і беззастережне виведення іноземних збройних сил з території Республіки Молдова.

Про це мовиться у повідомленні на сайті "МЗС ПМР".

Раніше УНІАН повідомляв, що 22 червня Генасамблея ООН схвалила резолюцію, яка вимагає виведення російських військ з території Республіки Молдова.

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У заяві "МЗС ПМР" наголошується, що "російські військовослужбовці у Придністров'ї виконують виключно завдання щодо забезпечення стійкого миру і безпеки, і жодних інших збройних сил РФ, крім миротворчих, на території "Придністровської Молдовської Республіки" немає".

У повідомленні також стверджується, що жодні рішення про зміну формату "миротворчої операції під егідою Росії" не можуть бути схвалені без урахування думки "ПМР". І виведення військ не відбудеться до остаточного врегулювання взаємовідносин між Придністров'ям і Молдовою.