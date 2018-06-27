Голлівудського сценариста, який по-звірячому вбив українку, засудили до трьох довічних термінів (відео)

У травні 2016 року американець піддав свою цивільну дружину страшним тортурам, а коли вона померла від завданих травм – розчленував її тіло.

В США суд виніс вирок американському сценаристу і автору коміксів Блеку Лейбелу, який з шокуючою жорстокістю вбив українку Яну Касьян та розчленував її тіло. Вбивцю визнали винним у трьох тяжких злочинах, давши за кожний з них довічний термін.

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Про це повідомляє ТСН, яке поспілкувалося з матір'ю загиблої. Зазначається, що права на оскарження вироку у Лейбела немає. Тепер сім'я загиблої має намір домагатися компенсації завданої моральної шкоди.

«Суддя виніс вирок – тричі довічне ув'язнення без права апеляції. Далі, за кримінальним судом, буде цивільний суд. Це буде суд щодо морального збитку для дитини, для сім'ї. Адвокат готує документи», – повідомила мати загиблої Ольга Касьян.

Блек Лейбел до смерті замордував свою цивільну дружину Яну Касьян в травні 2016 року, їх дочці на той момент було всього три тижні.

ЗМІ повідомляли, що Лейбел повністю зняв скальп і продовжував знущатися над жертвою. Також він відрізав їй вухо і зняв їй половину правої частини обличчя. Нижче підборіддя біля горла був страшний укус. Коли жертва померла, він розчленував її тіло на десяток частин і виніс у сміттєвих пакетах.

У ЗМІ потрапило кілька фото з місця трагедії. Поруч з тілом Яни Блейк поставив картину, яку намалював сам. Він втілив у життя свою роботу, комікс став його інструкцією для вбивства жінки. На обкладинці його збірки з найпопулярнішими малюнками під назвою "Синдром" - немовля зі знятим скальпом.