Сьогодні оголосять вирок голлівудському кату, який жорстоко убив українку (відео)

Голлівудському сценаристу Лейбелу загрожує довічне ув’язнення.

Сьогодні у Сполучених Штатах в суді оголосять рішення щодо голлівудського сценариста, автора коміксів Блейка Лейбела, який вбив українку Яну Касьян.

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Ще минулого тижня суд у Лос-Анджелесі визнав його винним у душогубстві - через 2 роки після злочину. Лейбелу загрожує довічне ув’язнення, йдеться у сюжеті ТСН.

"На жаль, немає такого покарання, за яким би він відповів за всіма параметрами за убивство моєї донечки", - розповіла мати убитої українки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Лейбел повністю зняв скальп і продовжував знущатися над Яною Касьян. Також він відрізав їй вухо й зняв їй половину правої частини обличчя. Нижче підборіддя біля горла був страшний укус.

Також голлівудський сценарист розчленував тіло українки на десяток частин і виніс у сміттєвих пакетах.