The Times: Для Путіна сам факт зустрічі з президентом США - вже перемога

Захід хотів би, щоб російський президент пообіцяв припинити війну проти України, але це не значить, що йому потрібно гарантувати скасування санкцій.

В той час, як Дональд Трамп і Володимир Путін готуються до першої офіційної зустрічі, у російського президента, вочевидь, є певна перевага. Для нього сам факт, що лідер супердержави готовий ставитися до нього, як до рівні, - це вже перемога. А от Трамп ризикує підірвати цілісність альянсу НАТО, зробивши необдумані поступки Москві, пише The Times в редакційній статті.

Ризиків багато, і американському президенту потрібно бути уважним. Його зустріч з Путіним відбудеться невдовзі після саміту НАТО, який і без того, схоже, виявить роздробленість союзників. Видання нагадує, як Трамп провів теплу зустріч з диктатором КНДР Кім Чен Ином. Якщо він буде таким же дружелюбним і з російським автократом, друзі і вороги США остаточно заплутаються.

Читайте такожКрим став небезпечною пасткою для Трампа – Rzeczpospolita

Але НАТО гостро необхідно визначити, де Росія становить пряму чи опосередковану загрозу. І зважаючи на це, потрібно визначити, де і за яких умов можлива співпраця з Москвою.

«Звісно, Захід привітав би односторонню пропозицію Путіна припинити підтримку бойовиків на Сході України. Але Трампу не варто спокушатися на велику угоду з Кремлем, яка б передбачала повне скасування санкцій проти нього. Росія незаконно анексувала територію іншої країни і не можна її за це винагороджувати», - наголошується в статті.

Читайте такожПеретворив фантазію Путіна на реальність - аналітики розкритикували Трампа через заяву про Крим

Видання також нагадує, що зустріч президентів США і Росії пройде в Хельсінкі. Саме тут в 1975 році президент Джеральд Форд вів переговори з Леонідом Брежнєвим про контроль озброєнь. Трамп теж може запропонувати цю тему Путіну. Але і тут американському президенту потрібно бути пильним, тому що російський автократ нещодавно хвалився розробками нових зразків ядерної зброї. Не схоже, щоб скорочення арсеналів його цікавило.