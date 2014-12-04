Кадиров вважає, що бойовики планували теракти на День Конституції

Про це повідомив глава республіки Рамзан Кадиров.

"Бойовики планували здійснити в Грозному великі теракти в День Конституції 12 грудня", - повідомляє радіостанція "Ехо Москви" з посиланням на Кадирова.

За даними джерела РИА Новости в правоохоронних органах, бойовики сховалися в Будинку друку в центрі Грозного після того, як поліція спробувала затримати їх машину, в результаті чого троє силовиків були вбиті.

Кадиров зазначав, що бойовики були переодягнені у форму поліцейських; всього було знищено семеро з них, спецоперація триває. У центрі міста введено режим контртерористичної операції.