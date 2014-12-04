У школі в центрі Грозного заблокували озброєних людей, в Будинку друку почалася пожежа
08:12, 04 грудня 2014Світ
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Контртерористична операція в Грозному триває.
Вибух у Грозному / twitter.com
Кілька бойовиків блоковані в школі в центрі Грозного, де проходить операція з нейтралізації учасників НВФ, повідомив РИА Новости представник правоохоронних органів міста.
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"Кілька бойовиків блоковані в школі №20 в центрі Грозного, недалеко від Будинку друку", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, у даний час верхні поверхи Будинку друку горять, спецоперація триває.
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