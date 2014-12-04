Кадиров: Будинок друку згорів, ми побудуємо ще гарніший

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю "Эху Москвы".

"Після того як ми почали, 5 - 6 чоловік ми вже знищили. Решта всі оточені. Я думаю, що через хвилин 20 ми вже закінчимо. З допомогою Всевишнього", - сказав Кадиров.

За його словами, п'ятеро чеченських повстанців загинули, залишилося 8-9 осіб.

Читайте такожНезважаючи на обіцянку Кадирова, бої в Грозному тривають (відео)"Будинок друку згорів, ми побудуємо ще гарніший, ніж був у нас", - сказав Кадиров. Також він розповів про озброєння повстанців.

"Озброєні бойовики (так офіційна Москва називає прибічників незалежності Чечні - ред.) дуже серйозно, у них в арсеналі все необхідне - кулемети гранатомети, підствольники. У нас була інформація, що на 12 вони мали на день конституції Росії... ми були готові, виставлені пости і завдяки співробітникам ДПС, які віддали життя заради забезпечення безпеки. Вони зайшли в Будинок друку, як тільки ми почали", - розповів глава Чечні.