Bloomberg: Кремль вигадує угоду, якою б Трамп міг хвалитися після зустрічі з Путіним

У Вашингтоні бояться, що Москва знову дасть якісь обіцянки, які так і не виконає.

Чиновники Кремля активно ведуть переговори зі своїми колегами з Вашингтону, намагаючись окреслити хоч одну угоду, яка б дозволила президенту Дональду Трампу похвалитися успіхом на зустрічі з Володимиром Путіним і тим самим виправдати кроки на зустріч покращенню відносин між США і Росією.

Найвірогідніше, така домовленість після розмови в Хельсінкі буде стосуватися ролі Ірану в Сирії. Це проблема, про яку Москва говорить не лише з американською стороною, а й з Тегераном. Про це Bloomberg сказав неназваний російський чиновник.

Путін збирається погодитися в цілому США і Ізраїлем, які вимагають, щоб іранські сили трималися якнайдалі від ізраїльського кордону. У Кремлі пропонують, щоб іранські сили на місцях замінили загони армії Башара Асада.

За сім років війни, Іран і його маріонетки, серед яких «Хезбола», змогли закріпити за собою відчутну присутність вздовж кордонів між Сирією, Ліваном і Ізраїлем. За словами голови Московського центру Карнегі Дмитра Треніна, це призвело до того, що ізраїльська армія завдала ракетні удари і пригрозила новими діями. А Росія використовує це для тиску на Тегеран.

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Хоча Росія і Іран нібито на одному боці у сирійській війні, їхні інтереси дедалі більше розходяться. Путін хоче закріпити військові здобутки. Наступного тижня його чекає зустріч з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Це вдруге він прибуде в Москву за останні два місяці. Нещодавно в російській столиці побував також ліванський прем’єр-міністр Саад Харірі. Кремль хоче домовилися про відступ загонів «Хезболи» від сирійсько-ліванського кордону, щоб їхнє місце зайняли війська Асада. Так сирійські біженці у сусідній країні змогли б повернутися додому.

Те, що Путін змінює позиції в Сирії і на ринку нафти, сильно дратує Тегеран, - каже колишній посол Ірану в ООН Алі Хоррам.

«Росія не просто вдарила Іран в спину в Сирії, а й добровільно оголосила про готовність разом з Саудівською Аравією виштовхати іранську частку з ОПЕК», - наголосів колишній дипломат.

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Стратегія Путіна в тому, що він намагається знайти баланс між інтересами головних гравців у сирійській війні. Власне, він може дозволити Ізраїлю бомбити будь-які іранські конвої зі зброєю для «Хезболи». Але при цьому, допомогти Тегерану переправляти звичайне озброєння гілці загону у Лівані.

«Росія зацікавлена в тому, щоб ослабити Іран в Сирії, але щоб це не призвело до колапсу, інакше можна втратити режим Асада, який лишається важливою картою», - каже голова Левантського інституту стратегічних досліджень Самі Надер.

На його думку, Москва хотіла б взяти Тегеран під контроль, щоб він звітував перед нею.