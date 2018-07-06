В Ірландії на референдумі визначать роль жінки у сім'ї

Спірну статтю в Конституції Ірландії про роль жінки неодноразово критикували як всередині країни, так і в міжнародних організаціях, зокрема в ООН.

Кабінет міністрів Ірландії вирішив провести референдум щодо застарілого положення в Конституції, у якому йдеться про сімейну роль жінки.

Як передає Європейська правда, мова йде про скасування статті 41.2, в якій йдеться, що "завдяки своїй ролі в родині жінка надає державі підтримку", а також що "матері не повинні мати економічну необхідність займатися працею", через яку їм довелося б знехтувати своїми сімейними обов'язками.

Читайте такожВстановлення гендерної рівності може збільшити світовий ВВП на 12 трильйонів доларів до 2025 року - генсек ООН

Референдум буде проведено в один день із президентськими виборами – у жовтні 2018 року.

"Цього року, у столітню річницю з часу надання жінкам права голосу в Ірландії, уряд вірить, що настав вдалий час для скасування статті 41.2 та початку публічних дебатів про гендерну рівність у країні", — заявив міністр юстиції Ірландії Чарлі Фланаган.

Він додав, що за 80 років з часу офіційного прийняття Конституції стало зрозуміло, що стаття 41.2 "не має місця в нашій Конституції".

Конституція Ірландії була прийнята в 1937 році. Спірну статтю неодноразово критикували як всередині країни, так і в міжнародних організаціях, зокрема в ООН.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Швеції набрав чинності закон про обов'язкову згоду на секс.