Politico повідомив склад делегації США на саміті в Гельсінкі

Дочка Трампа Іванка, а також його старший радник і зять Джаред Кушнер в Гельсінкі не поїдуть.

Американська газета Politico розкрила складу делегації США, яка супроводжуватиме президента Дональда Трампа на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Гельсінкі 16 липня.

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За даними видання, до складу американської делегації увійде, зокрема, колишній віце-президент телеканалу Fox News Білл Шайн, якого 5 липня призначили заступником начальника апарату співробітників Білого дому з комунікацій.

В столицю Фінляндії також поїдуть керівник апарату співробітників Білого дому Джон Келлі, помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, радник з політичних питань Стівен Міллер, директор з соціальних мереж в Білому домі Ден Скавіно, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, а також дружина президента США Меланія Трамп.

Як зазначає Politico, дочка Трампа Іванка, а також його старший радник і зять Джаред Кушнер в Гельсінкі не поїдуть.

Очікується, що президенти США і Росії будуть обговорювати двосторонні відносини, конфлікт в Сирії і питання роззброєння. Дональд Трамп також має намір підняти теми України та російського втручання в американські президентські вибори в 2016 році.