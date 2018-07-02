У Білому домі назвали ключове питання зустрічі Трамп і Путіна у Гельсінкі

У США заявили, що встановлений порядок денний з Путіним включає в себе розширену зустріч один на один з Трампом, що викликає занепокоєння серед деяких офіційних осіб.

Центральним елементом майбутнього гельсінського саміту між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Владіміром Путіним стане майбутнє Сирії і пропозиція про залучення Росії як партнера у витісненні Ірану з поля бою.

Про це заявив радник з національної безпеки посол Джон Болтон, передає Європейська правда з посиланням на CBS News.

За його словами, важливим є те, що лідери говоритимуть віч-на-віч, що "надасть можливість детально обговорити Сирію, а також цілий ряд питань".

"Є можливості для проведення більш широких переговорів щодо надання допомоги для витіснення іранських сил назад в Іран, що було б значним кроком вперед", - сказав Болтон.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що встановлений порядок денний з Путіним включає в себе розширену зустріч один на один з Трампом, що викликає занепокоєння серед деяких офіційних осіб США з приводу будь-яких поступок, які можуть бути зроблені.

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"Ніхто не знає, що зробить Трамп, коли він буде в кімнаті з Путіним. Це стосується практично всіх питань", - сказав високопоставлений чиновник.

Нагадаємо, Вашингтон оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном. За угодою зі США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, Росією і Китаєм, Іран суворо обмежив потужності зі збагачення урану, щоб запевнити держави у тому, що він не використовується для розробки ядерних бомб. В обмін Іран отримав послаблення санкцій, більшість з яких були скасовані у січні 2016 року. Європейські держави, які підписали ядерну угоду з Іраном 2015 року, досі підтримують її.

Іран каже, що питання балістичних ракет і його участі у війнах на Близькому Сході, не підлягають обговоренню.

Зустріч лідерів США та РФ відбудеться 16 липня у Гельсінкі.