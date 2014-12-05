Чубайс потрапив до лікарні з ушкодженнями обох рук

Голову правління "Роснано" Анатолія Чубайса доставили до лікарні з травмою зап'ястя.

Директор "Роснано" Денис Білозеров повідомив «Русской службе новостей», що у п'ятницю Анатолія Чубайса доставили в одну з лікарень Москви.

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«Йому провели операцію з усунення пошкоджень на зап'ястях рук», - додав він.

За словами Білозерова, Анатолій Чубайс отримав травму під час експедиції гірською частиною Йорданії. Операція пройшла успішно, глава «Роснано» почуває себе добре, відзначив PR-директор компанії. Коли він вийде на роботу, поки невідомо.