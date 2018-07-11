Трамп заявив про обов'язок країн НАТО заплатити США за оборону

Трамп також заявив, що багато країн прострочують виплати.

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні відшкодувати Штатам витрати на оборону.

Про це він написав у своєму твіттері.

«Багато країн в НАТО, які ми, як очікується, будемо захищати, не тільки слабо виконують свої поточні зобов'язання (за видатками на оборону — ред.), але також багато років прострочують виплати, які не були зроблені вчасно. Відшкодують вони це США?» — підкреслив Трамп.

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Американський президент вилетів до Брюсселя, де 11-12 липня пройде саміт НАТО. Після цього Трамп вирушить до Фінляндії, де 16 липня проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.