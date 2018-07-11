Трамп заявив про обов'язок країн НАТО заплатити США за оборону

01:39, 11 липня 2018
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це він написав у своєму твіттері.

«Багато країн в НАТО, які ми, як очікується, будемо захищати, не тільки слабо виконують свої поточні зобов'язання (за видатками на оборону — ред.), але також багато років прострочують виплати, які не були зроблені вчасно. Відшкодують вони це США?» — підкреслив Трамп.

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Американський президент вилетів до Брюсселя, де 11-12 липня пройде саміт НАТО. Після цього Трамп вирушить до Фінляндії, де 16 липня проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Теги: #НАТО#оборона#Дональд Трамп