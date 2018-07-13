National Interest: Китай не зможе використовувати свій фантастичний лазерний бластер

Революційна лазерна зброя викликає сумніви у експертів і суперечить міжнародним документам, які підписав Пекін.

Новини про те, що Китай розробив лазерну гвинтівку, стали сенсацією. З 1990-х років Пекін створив цілий ряд компактних і фантастичних з вигляду лазерних зразків зброї. Отримавши понад 300 мільйонів доларів від влади у 2015 році, китайські компанії нещодавно представили нове більш «прилизане» покоління таких озброєнь, більшість з яких здатне тимчасово осліпити людину і пошкодити чутливі електронні сенсори.

Однак, лазерна гвинтівка ZKZM-500, розроблена Сіанським інститутом оптики і точної механіки значно випереджає всі попередні зразки за потужністю. Вона здатна завдавати ворогу болючих опіків, після яких назавжди лишаються страшні шрами, пише в статті для National Interest інструктор «Корпусу миру» в Китаї з Джорджтаунського університету Себастьян Роблін.

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Нова лазерна штурмова гвинтівка, яка нагадує бластери з наукової фантастики, важить близько 3 кілограмів, стріляє лазерним променем діаметром 15 міліметрів і оснащена батареєю з літію, якої вистачає для здійснення сотні пострілів. Дальність стрільби китайської гвинтівки – 800 метрів, що значне досягнення для компактних лазерних видів зброї, які люди можуть носити з собою.

Повідомлялося також, вона здатна стріляти через стінки газових балонів і підпалювати сховища з пальним на військових авіабазах. Тож лишається лише уявити слабшу версію бластера із «Зоряних війн», який лишає на тілі людей огидні опіки, але без крутих спецефетів. Тому що в реальному житті лазери беззвучні, а військову зброю розробники традиційно намагаються зробити якомога менш помітною. ZKZM-500 готова до масового виробництва. Військовим чи поліцейським лазерні рушниці пропонують за ціною 15 тисяч доларів. Згодом з’явилися повідомлення, що ZKZM-500 не потребує регулювання діапазону і фокусування, як інші лазерні види зброї, і нібито здатна знищити безпілотник на відстані кількох кілометрів.

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Більшість аналітиків зі скепсисом оцінюють заявлені параметри китайської лазерної рушниці. Хоча б потому, що потужний лазер, здатний пошкодити тверді речовини, вимагає великої кількості електроенергії. А це зазвичай виливається у необхідності оснащати його потужними і важкими батареями з вагою в десятки кілограм. Саме тому різні протиракетні лазерні гармати, розроблені в США і Китаї, зазвичай встановлюються на фіксованому місці або на борту машин.

Однак, якщо китайським вченим вдалося добитися технологічного прориву і дійсно створити портативну лазерну гвинтівку, виникає питання, чи можна буде її використовувати. Протокол IV Женевської конвенції про певні види звичайних озброєнь наголошує, що лазерна зброя, яка може назавжди осліпити людину, заборонена. Цей протокол набув чинності у 1998 році, а свої підписи під ним лишила сотня країн включно зі США і Китаєм. Оскільки будь-який потужний лазер здатен назавжди осліпити людину, цей документ фактично забороняє використання будь-якого летального лазерного озброєння. Хоча напрямку така зброя не заборонена.

Разом з тим, якщо ZKZM-500 дійсно достатньо потужна, щоб палити одяг і шкіру, лишаючи опіки і постійні шрами, вочевидь, гвинтівка здатна і спалити людську сітківку ока, осліпивши когось назавжди. А отже її використання заборонене.