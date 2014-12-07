Спецслужби НАТО заявляють, що Путін не хоче відокремлення Донбасу від України - Der Spiegel
Спецслужби кількох країн НАТО застерігають від неправильної оцінки політики Кремля, повідомляє журнал Der Spiegel. На їхню думку, президент РФ Путін не прагне до відокремлення Донбасу від України.
Президент Росії Володимир Путін аж ніяк не прагне до відокремлення Донецької та Луганської областей від України, а бажає уникнути подальшої ескалації кризи. Спецслужби низки держав НАТО застерегли своїх колег з інших країн Північноатлантичного альянсу від невірної оцінки політики Кремля, повідомляє редакція журналу Der Spiegel в неділю, 7 грудня, з посиланням на інформовані джерела, передає Deutsche Welle.
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На думку цих спецслужб, Путін, звичайно, не змириться з поразкою проросійських сепаратистів, однак замість відділення Донбасу від України він робить ставку на перетворення сепаратистських регіонів на адміністративні одиниці в складі федеративної України, стверджує журнал.
Спецслужби також відзначають, що серед сепаратистів на сході України є більше десятка угруповань, які в минулому часто діяли некоординовано, і Путіну лише насилу вдавалося контролювати їх. Тепер російський президент має намір покласти цьому край, йдеться в повідомленні Der Spiegel.