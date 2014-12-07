Спецслужби НАТО заявляють, що Путін не хоче відокремлення Донбасу від України - Der Spiegel

Президент Росії Володимир Путін аж ніяк не прагне до відокремлення Донецької та Луганської областей від України, а бажає уникнути подальшої ескалації кризи. Спецслужби низки держав НАТО застерегли своїх колег з інших країн Північноатлантичного альянсу від невірної оцінки політики Кремля, повідомляє редакція журналу Der Spiegel в неділю, 7 грудня, з посиланням на інформовані джерела, передає Deutsche Welle.

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На думку цих спецслужб, Путін, звичайно, не змириться з поразкою проросійських сепаратистів, однак замість відділення Донбасу від України він робить ставку на перетворення сепаратистських регіонів на адміністративні одиниці в складі федеративної України, стверджує журнал.

Спецслужби також відзначають, що серед сепаратистів на сході України є більше десятка угруповань, які в минулому часто діяли некоординовано, і Путіну лише насилу вдавалося контролювати їх. Тепер російський президент має намір покласти цьому край, йдеться в повідомленні Der Spiegel.